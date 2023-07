Οι μηχανές του Ολυμπιακού για την ενίσχυσή του δουλεύουν στο… φούλ, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν βγει στην αγορά και να εξετάζουν τις επιλογές τους για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών τους, μετά τις αποχωρήσεις των Βεζένκοφ, Μπολομπόι και Μπλακ.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Λουκ Σίκμα για τη θέση του πάουερ φόργουορντ, με τον έμπειρο παίκτη να έχει όλα αυτά τα επιθετικά χαρακτηριστικά που αρέσουν στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το «4».

Ωστόσο όπως όλα δείχνουν δεν σκέφτονται να μείνουν μόνο στην απόκτηση ενός ψηλού, καθώς σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τόσο τον Άλεξ Πόιθρες για τη θέση του σέντερ, όσο και τον Πετρ Κορνελί για εκείνη του 4-5ριού που θα μπορεί να δώσει λύσεις και στις δύο θέσεις.

Δείτε την ανάρτηση:

Olympiacos Piraeus is in advanced talks with Luke Sikma.

Olympiacos is searching also for another power forward – center. Alex Poythress and Petr Cornelie are 2 names that Olympiacos management like.#basketball #Baloncesto #OlympiacosBC #EuroLeague #Transfers #Ολυμπιακός

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 12, 2023