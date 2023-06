Γεβγκένι Πριγκόζιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο «έδωσαν τα χέρια» και την ύστατη ώρα αποφεύχθηκε η εμφύλια σύρραξη στη Ρωσία. Λίγο μετά τις 20:30 (ώρα Ελλάδος) ο επικεφαλής της Wagner ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του, που είχαν φτάσει 200 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, υποχωρούν και να επιστρέφουν στις βάσεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί το «αιματοκύλισμα».

«Ήθελαν να διαλύσουν την Wagner. Κάναμε από τις 23 Ιουνίου την πορεία δικαιοσύνης. Σε μία μέρα φτάσαμε 200 χλμ. από τη Μόσχα. Σ’ αυτό το διάστημα δεν χύσαμε ούτε μία σταγόνα αίμα των μαχητών μας. Τώρα όμως έφτασε η ώρα που μπορεί να χυθεί αίμα. Συνειδητοποιώντας ότι αίμα θα χυθεί σε μία από τις δύο πλευρές παίρνουμε την αντίπαλη κατεύθυνση προς το πεδίο σύμφωνα με το σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πριγκόζιν στο μήνυμά του στο Telegram.

Τελευταία φορά εθεάθη χθες μέσα στο αυτοκίνητο να φεύγει από την πόλη Ροστόφ, που είχαν καταλάβει τα στρατεύματά του. Κάτοικοι τον χειροκροτούσαν, τον επευφημούσαν και του έσφιγγαν το χέρι. Εκείνος χαμογελαστός αναχώρησε για τη Λευκορωσία ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν τελικά ταξίδεψε προς τη γειτονική χώρα ή βρήκε καταφύγιο αλλού. Μάλιστα, η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο Μινσκ.

Όπως σχολιάζει το BBC, στη νοτιοδυτική Ρωσία είναι σε ισχύ η απαγόρευση πτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα πλησιέστερα λειτουργικά αεροδρόμια στο Ροστόφ είναι στο Βόλγκογκραντ και στο Σότσι όμως το καθένα απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα. «Θα μπορούσε βεβαίως να μην ταξιδέψει με αεροπλάνο αλλά με αυτοκίνητο ή τρένο αλλά είναι πολύ μακριά μέχρι τη Λευκορωσία και επίσης πρέπει να παρακάμψει την Ουκρανία».

Ενώ τα τύμπανα του εμφυλίου πολέμου ηχούσαν ολοένα και πιο δυνατά χθες στη Ρωσία, αργά το απόγευμα ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε ότι «παγώνει» την επίθεση στο Κρεμλίνο, μετά από συμφωνία που είχε με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο ιδρυτής της Wagner συμφώνησε να εγκαταλείψει τη Ρωσία και να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία, δυνάμει συμφωνίας που ανακοινώθηκε από τη Μόσχα, αφού τερμάτισε την ανταρσία των χιλιάδων βαριά οπλισμένων πολεμιστών του, που χαρακτηρίστηκε η σοβαρότερη απειλή για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τα 23 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Αν και στην ανακοίνωση που εξέδωσε η λευκορωσική προεδρία, τονίζεται ότι «δεν δόθηκαν συγκεκριμένα ανταλλάγματα», τα διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θυσίασε» τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας του προκειμένου να «βάλει φρένο» στην προέλαση της Wagner.

Συγκεκριμένα, ο Πριγκόζιν φαίνεται να ζήτησε την καρατόμηση του υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, και του αρχηγού του γενικού επιτελείου Στρατηγού, Βαλέρι Γκερασίμοφ. Επίσης, η συμφωνία φέρεται να συμπεριλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για τα στρατεύματα της Wagner. Ειδικότερα, απόσυρση της ποινικής υπόθεσης, που δημιουργήθηκε εναντίον του Πριγκόζιν, με την κατηγορία της οργάνωσης ένοπλης ανταρσίας και αμνηστία στους μαχητές της Wagner.

Former supporter of Prigozhin about alleged agreement between Prigozhin and Russian authorities:

«Now it’s finally allowed to say the three things he’s been promised. 1. Shoigu’s resignation. 2. Amnesty for «musicians» [Wagner mercenaries]. 3. The possibility to return to… pic.twitter.com/FMPiq1vUR1

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023