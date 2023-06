Όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα μάτια του στη Ρωσία μετά την ανταρσία της Wagner, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο διάγγελμά του τόνισε ότι «οι προδότες θα τιμωρηθούν».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του σημειώνει ότι το ρωσικό κράτος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ασφάλειά του το τελευταίο διάστημα, καθώς, όπως πρόσθεσε, οι δυνάμεις της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης φαίνεται να κινούνται προς τη Μόσχα.

«Τις επόμενες ώρες, η πίστη των δυνάμεων ασφαλείας της Ρωσίας και ιδιαίτερα της Ρωσικής Εθνοφρουράς θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Αυτό αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική πρόκληση στο ρωσικό κράτος το τελευταίο διάστημα», σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 June 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2023