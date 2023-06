Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απευθύνθηκε με διάγγελμά του στον λαό της χώρας του μετά την εξέγερση του Γεβγκένι Πριγκόζιν και της μισθοφορικής ομάδας του, της Wagner.

Ο πρώην συνεργάτης του Πούτιν ζητάει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον στρατηγό Βαλερί Γκερασίμοφ στη Ροστόφ και προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει προς τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού, τονίζοντας πως χρειάζεται ενότητα όλων των δυνάμεων και να παραμεριστούν οι διαφορές.

Κάλεσε όσους εξαπατήθηκαν να εγκαταλείψουν την ανταρσία της εταιρείας μισθοφόρων Wagner, που χαρακτήρισε «πισώπλατη μαχαιριά».

Ο κ. Πούτιν πρόσθεσε πως η χώρα είναι αντιμέτωπη με προδοσία, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι μαχητές της Wagner είναι, κατ’ αυτόν, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς. «Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές.

Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πολύ αυστηρή, πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε.

Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη.

Διαβεβαίωσε πως θα κάνει το παν για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Wagner διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ – κέντρο κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας – και ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος Ρώσος στρατηγός.

