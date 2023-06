Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο νέες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της Ουκρανίας, προκαλώντας θύματα και ζημιές (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, πλήγμα στο Κίεβο), κατά τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές αρχές.

Στη Ντνίπρο, στο κέντρο της πόλης, «σπίτια καταστράφηκαν εντελώς. Υπάρχει τεράστιος κρατήρας έπειτα από έκρηξη. Υπάρχουν θύματα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

Στο Κίεβο, ο επικεφαλής της πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Σερχίι Πόπκο ανέφερε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε «πάνω από είκοσι πυραύλους στον εναέριο χώρο» γύρω από την πρωτεύουσα.

Επεσαν όμως συντρίμμια προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 24 ορόφων. Σύμφωνα με τον κ. Πόπκο, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Στη Χαρκίβ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέγκ Σινεγκούμποφ καταστράφηκε αγωγός μεταφοράς αερίου με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, αλλά χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο για ρωσικούς πυραύλους εν πτήσει προς τις περιφέρειες Σούμι (βόρεια) και Πολτάβα (κεντρικά), ενώ παρότρυνε επίσης τους κατοίκους των νότιων περιφερειών Μικολάιφ και Χερσώνα να παραμείνουν σε καταφύγια.

