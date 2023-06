Τεταμένο είναι το κλίμα στη Ρωσία μετά την εξέγερση της μισθοφορικής ομάδας Wagner.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι τιμές των εισιτηρίων για τις χώρες όπου οι Ρώσοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα, όπως Κωνσταντινούπολη, η Αστάνα στο Καζακστάν, η Τιφλίδα της Γεωργίας και το Γερεβάν της Αρμενίας, οι οποίες έφτασαν στα ύψη σήμερα, γεγονός που αναπαριστά τον φόβο των κατοίκων.

Την ίδια ώρα ο Guardian μεταδίδει ότι τα εισιτήρια για τις πτήσεις από τη Μόσχα φέρεται να έχουν εξαντληθεί καθώς πλησιάζει η ομάδα των μισθοφόρων στην πόλη. Το Der Spiegel ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια για απευθείας συνδέσεις από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα, την Αστάνα και την Κωνσταντινούπολη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε γνωστό πως η χώρα έκλεισε τα σύνορά της. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η είσοδος για όποιον αποχωρεί «λόγω της τρέχουσας κατάστασης» δεν θα ληφθεί υπόψη για είσοδο στη χώρα.

Σημειώνεται πως η Λετονία δέχθηκε μεγάλο κύμα ρωσικού πληθυσμού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies

Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events won’t be considered

No direct threat to Latvia at this time

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023