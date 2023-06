Σκληρές μάχες διεξάγονται στη ρωσική πόλη Βορονέζ μετά την ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner που φαίνεται να ελέγχει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβέσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Νωρίτερα σήμερα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Oil depot on fire in Voronezh, Russia, now under control of Wagner PMC. pic.twitter.com/NuW2iBj6oO — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Video: Novaya-Europehttps://t.co/4VQKuxxSCh pic.twitter.com/NzMMb27UYU — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 24, 2023

Αεροπλάνο έπεσε πάνω σε φορτηγό

Σύμφωνα με το Ukraine 24/7, ρωσικό αεροπλάνο έπεσε πάνω σε φορτηγό στην περιοχή της Βορονέζ με την εικόνα να είναι σοκαριστική.

Russian aircraft hit a civilian truck in the Voronezh region. pic.twitter.com/xi8Z2tDMTh — Ukraine 24/7 (@ukraina_247) June 24, 2023

Ελικόπτερα του ρωσικού στρατού άνοιξαν πυρ κατά δυνάμεων της Wagner. Η στρατιωτική αυτοκινητοπομπή ταξίδευε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μ4 έξω από την πόλη Βορονέζ, αναφέρει το Reuters.

Νωρίτερα, οι δυνάμεις της Wagner φέρεται να κατέρριψαν ένα αεροσκάφος γενικής χρήσης Antonov AN-24 του ρωσικού στρατού πάνω από τη Βορονέζ.

UNCONFIRMED INFO 👀 Russian channels report that Wagner shot down a Russian Defense Ministry plane. Voronezh region! pic.twitter.com/7vcIZ8TRnO — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 24, 2023

Μάχες γίνονται σε αυτοκινητόδρομους και γέφυρες έξω από την πόλη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο οικογένειας, με τον άντρα να σκοτώνεται ακαριαία, ενώ η γυναίκα και η κόρη τραυματίστηκαν σοβαρά.

In Boguchar in the Voronezh region, the Russian Guard shot a car with civilians. They thought that it was Wagner. It was a family from Rostov taking their daughter to a competition in Moscow.

The man (driver) died immediately, and his wife and daughter were seriously injured. The… pic.twitter.com/98ucmQiZMG — Robert van der Noordaa (@g900ap) June 24, 2023

Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters

Μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορόνεζ, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters.

Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης.