Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την, όπως την χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος, «ένοπλη ανταρσία» της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα «θανάσιμη απειλή», μιλώντας για κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου» στη Ρωσία, την «ένοπλη ανταρσία» του ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος εξεγέρθηκε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ιεραρχίας.

Σε τόνο πολεμικό, ο ένοικος του Κρεμλίνου απευθύνθηκε στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χωρίς να τον κατονομάσει στον άνθρωπο του περιβάλλοντός του ο οποίος πλέον τον αψηφά, αναφερόμενος σε «προδότες» του ρωσικού έθνους που διεμήνυσε πως θα «τιμωρηθούν».

Πρόκειται για «πισώπλατη μαχαιριά στη χώρα και στον λαό μας», είπε ο κ. Πούτιν. «Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τίποτε λιγότερο από προδοσία. Προδοσία οφειλόμενη σε υπέρμετρες φιλοδοξίες και προσωπικά συμφέροντα», πρόσθεσε, αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στον κ. Πριγκόζιν.

BREAKING: In a recorded address, Vladimir Putin says the Wagner group rebellion is a ‘criminal adventuristic campaign’ and «equivalent to armed mutiny».

He says: «It is an attempt to subvert us from inside. This is treason.»

