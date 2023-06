Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Ρωσία, ανάμεσα στη Wagner και το Κρεμλίνο, με σκληρές μάχες να διεξάγονται στη ρωσική πόλη Βορονέζ, όπου οι μισθοφόροι του Γεβγκένι Πριγκόζιν, φαίνεται να ελέγχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν σήμερα μία θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα “Vedomosti”.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

Ο Μ4 οδηγεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός σχεδιάζει να ανατινάξει γέφυρες στον ποταμό Oka, νότια της Μόσχας για να αποτρέψει την είσοδο των μαχητών της Wagner στη πρωτεύουσα.

