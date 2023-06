Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τι συνέβη τις πρώτες ώρες μετά που μπήκε η Wagner στη Ροστόφ, με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν να απευθύνεται με σκληρές εκφράσεις στον υφυπουργό Άμυνας της Ρωσίας Γιούνους – Μπεκ Γιεβκούροφ και τον υπαρχηγό του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στην έδρα της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες και στο βίντεο, ο ιδρυτής της Wagner κάθεται ανάμεσα στους δύο αξιωματούχους, ενώ τους επιπλήττει για όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και αναφέρεται στην καταγγελλόμενη επίθεση σε στρατόπεδο της μισθοφορικής οργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι ο Πριγκόζιν όλο το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν σε σύγκρουση με την ηγεσία του ρωσικού στρατού για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία και ειδικά στο μέτωπο της Μπαχμούτ όπου πολεμούσε η Wagner.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφόρησε από τον ιστότοπο Meduza:

Just wow. A video has surfaced showing Prigozhin at the Southern Military District HQ in Rostov-on-Don talking to (and HUMILIATING) Deputy Defense Minister Yunus-bek Yevkurov. He threatens to blockade Rostov and head for Moscow!

I have extreme trouble understanding Yevkurov and… pic.twitter.com/jGr9gaLB1i

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023