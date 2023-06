Σε αναβρασμό βρίσκεται η διεθνής κοινότητα με τις εξελίξεις στη Ρωσία κι ενώ όσο περνάει η ώρα οι αναφορές κάνουν λόγο για κλιμάκωση των συρράξεων μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων και αυτών της ομάδας Wagner.

Ο προκαθήμενος της πανίσχυρης Ορθόδοξης Εκκλησίας κάλεσε σήμερα για την ανάγκη ενότητας, για την αντιμετώπιση της ένοπλης ανταρσίας από την εταιρεία μισθοφόρων Βάγκνερ.

Η ανακοίνωση του Πατριάρχη Κύριλλου ανέφερε:

«Οποιεσδήποτε προσπάθειες για την πρόκληση αναταραχής στη χώρα, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, για το οποίο, δεν υπάρχει δικαιολογία. Προσεύχομαι για την ειρηνική επίλυση της παρούσας κατάστασης και καλώ όσους πήραν τα όπλα και είναι έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν κατά των αδελφών τους να έρθουν στα λογικά τους».

Το NATO «παρακολουθεί την κατάσταση» στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας μέσω email.

Η εκπρόσωπος Οάνα Λουνγκέσκου δεν σχολίασε περαιτέρω.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, βρίσκεται σε επαφή με τους ευρωπαίους ηγέτες και τους εταίρους της G7 μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter:

«Παρακολουθώντας στενά την κατάσταση στη Ρωσία καθώς εξελίσσεται. Είμαστε σε επαφή με τους ευρωπαίους ηγέτες και τους εταίρους της G7. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα εσωτερικό ρωσικό ζήτημα. Η υποστήριξή μας για την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ακλόνητη».

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 24, 2023