Χιλιάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, όπου σήμερα, Τρίτη, θα του απαγγελθούν 37 κατηγορίες που σχετίζονται με απόρρητα έγγραφα του Λευκού Οίκου, που ήταν αποθηκευμένα στο Μαρ-α-λαγκο.

Οι οπαδοί του πρώην Αμερικανού προέδρου φωνάζουν συνθήματα υπέρ του. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ακόμα εκατοντάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι από όλα τα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη και κάποιοι επικριτές του Τραμπ.

Σύμφωνα με το BBC, ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι έχουν προετοιμαστεί για πλήθος «5.000 έως 50.000 ατόμων». «Το παίρνουμε πολύ σοβαρά και ξέρουμε ότι μπορεί τα πράγματα να μην εξελιχθούν καλά» τόνισε.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι της Φλόριντα σήμερα στις 15:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας).

