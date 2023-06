Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα Σάββατο, το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για τη πρόοδο που έχουν σημειώσει Ουκρανοί και Ρώσοι στον πόλεμο, υπάρχει αυξανόμενος αριθμός αναφορών για ρωσικές απώλειες καθώς αποσύρονται.

«Σε ορισμένες περιοχές, οι ουκρανικές δυνάμεις πιθανότατα σημείωσαν καλή πρόοδο και διείσδυσαν στην πρώτη γραμμή της ρωσικής άμυνας. Σε άλλες, η ουκρανική πρόοδος ήταν πιο αργή», ανέφερε σε δήλωση το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι ρωσικές επιδόσεις ήταν ανάμεικτες: ορισμένες μονάδες πιθανότατα διεξάγουν αξιόπιστες επιχειρήσεις αμυντικές ελιγμών, ενώ άλλες έχουν υποχωρήσει με κάποια αταξία, εν μέσω αυξανόμενων αναφορών για ρωσικές απώλειες καθώς αποσύρονται από τα ναρκοπέδια τους», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η ρωσική αεροπορία ήταν επίσης «ασυνήθιστα ενεργή» στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά παραμένει «ασαφές» εάν οι τακτικές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή ήταν αποτελεσματικές.

Δίχως αμφιβολία οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν μπροστά τους μια αμυντική γραμμή στη νοτιοανατολική Ουκρανία που αποτελείται από ένα σύμπλεγμα συρματοπλέγματος, αντιαρματικών εμποδίων και θανάσιμων ναρκοπεδίων.

Οι Ουκρανοί αξιοποιούν, ωστόσο, τις τηλεχειριζόμενες νάρκες RAAM (Remote Anti-Armor Munition) που είναι ένα βλήμα που διασκορπίζει εξ αποστάσεως αντιαρματικές νάρκες μακριά από μια μονάδα μάχης, δημιουργώντας γρήγορα ένα ναρκοπέδιο.

Οι ΗΠΑ προμήθευσαν στην Ουκρανία περισσότερα από 10.000 από αυτές μαζί με τα οβιδοβόλα 155 mm που μπορούν να τα εκτοξεύουν σχεδόν 11 μίλια.

Αυτά τα βλήματα πυροβολικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση παγίδων κατά μήκος των οδών διαφυγής για τις ρωσικές δυνάμεις πρώτης γραμμής.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Sr1VlSp8Hy

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lBSwEVN2pH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2023