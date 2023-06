Το σκουπίδι του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου. Μόλις οι ΗΠΑ αδιαφόρησαν για τη Μέση Ανατολή, η Κίνα άρχισε να κάνει μαζί της παιχνίδι. Τώρα η Ουάσιγκτον το μετάνιωσε, αλλά τα κράτη της έχουν ήδη αρχίσει να σαλπάρουν προς το Πεκίνο με… πλοία από τη Ρωσία.

Σε μια προσπάθεια να διασώσει την αποδυναμωμένη επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα 3ήμερο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο η προσπάθεια του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για ενθάρρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το βασίλειο των Σαούντ και τα άλλα κράτη του Κόλπου, ίσως είναι ήδη μια χαμένη υπόθεση.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Τζο Μπάιντεν παρευρισκόμενος στη Σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα φύγουν ποτέ από τη Μέση Ανατολή και σίγουρα δεν θα την εγκαταλείψουν στα χέρια της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν.

Στην πραγματικότητα έκτοτε έχουν κάνει ακριβώς αυτό. Παρά τις αμερικανικές αντιρρήσεις οι περιφερειακοί σύμμαχοι έχουν βελτιώσει τις σχέσεις τους με το Πεκίνο και την Τεχεράνη, ενώ διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποτιμήσει σε αρκετές περιπτώσεις τη σημασία της πρόσφατης συμφωνίας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν για την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων με μεσολαβητή την Κίνα, αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη της αυξανόμενης κινεζικής επιρροής στα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αν και τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι ΗΠΑ αύξησαν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε δεν εξαρτώνται πλέον από τα κράτη του Κόλπου, θέλουν να κρατούν τον έλεγχο στην περιοχή για να ανακόψουν ανάλογες ενεργειακές αξιώσεις της Κίνας με το βλέμμα στον πόλεμο, που μπορεί να ενσκήψει ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, σύμφωνα με κάποιες στρατιωτικές πηγές.

«Η Κίνα αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική γεωπολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΗΠΑ: μια χώρα με πρόθεση και αυξανόμενη ικανότητα να απειλεί το όραμα μας για μια ελεύθερη, ασφαλή και εφημερεύουσα διεθνή τάξη», δήλωσε προ ημερών χαρακτηριστικά ο Μπλίνκεν.

Ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή η απολυταρχία του Πεκίνου μοιάζει πιο ταιριαστή στα σκληρά καθεστώτα της περιοχής από ότι η δημοκρατία της Ουάσιγκτον, σχολιάζει σχετικό άρθρο του Al Jazeera.

Ταυτόχρονα, η επέλαση της Ρωσίας από την ευρύτερη περιοχή ρίχνει αλάτι στην ανοιχτή πληγή των ΗΠΑ, που θέλουν να στείλουν τώρα στη Μέση Ανατολή το μήνυμα ότι «η υπομονή τους εξαντλείται».

