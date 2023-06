«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την «αποτυχία», όπως είπε, των Ηνωμένων Εθνών και του Ερυθρού Σταυρού να παράσχουν βοήθεια στη χώρα του μετά την καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα.

Μολονότι η καταστροφή σημειώθηκε πριν από πολλές ώρες, οι υπηρεσίες των οργανισμών αυτών «δεν είναι εδώ», είπε ο Ζελένσκι μιλώντας στις γερμανικές εφημερίδες Bild και Die Welt και στο Politico. «Δεν είχαμε καμία ανταπόκριση. Είμαι σοκαρισμένος», είπε.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν από μακριά ενώ είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες διάσωσης. «Όταν οι διασώστες μας προσπαθούν να τους σώσουν (σ.σ. τους κατοίκους), τους πυροβολούν» φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακριβώς την ίδια δήλωση έκανε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Telegram και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ.

«Οι Ρώσοι κατακτητές δεν κάνουν καν κάποια προσπάθεια να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους άφησαν να χαθούν», υποστήριξε, καλώντας τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό να παρέμβουν. «Διεθνείς ανθρωπιστικοί οργανισμοί, εκ μέρους της κυβέρνησης της Ουκρανίας, σας προτρέπω: πρέπει να δράσετε αμέσως. Κάνουμε έκκληση σε εσάς να αναλάβετε την εκκένωση από τα κατεχόμενα από τους Ρώσους εδάφη της επαρχίας της Χερσώνας, πρέπει να σώσουμε τους ανθρώπους, τους οποίους οι κατακτητές καταδίκασαν σε θάνατο», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και του ανέφερε τις «κατεπείγουσες ανάγκες» της χώρας του μετά την καταστροφή.

«Μιλήσαμε για την τρέχουσα κατάσταση στη Χερσώνα, τις περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές συνέπειες αυτής της ρωσικής τρομοκρατικής ενέργειας και υπογραμμίσαμε τις ανάγκες της Ουκρανίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής», έγραψε στο Twitter.

I had a thorough phone call with the President of 🇫🇷 France @EmmanuelMacron. Thanked him for the opportunity to participate in the Summit of the European Political Community and for support at the UN Security Council. Spoke about the current situation in Kherson region, the…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023