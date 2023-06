Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταδιώξουν ένα Cessna που παραβίασε τον εναέριο χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, και το οποίο στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια, ανέφεραν αμερικανοί αξιωματούχοι (στη φωτογραφία αρχείου από Rob Edgcumbe via AP, επάνω, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος f-16).

Το Cessna Citation είναι μικρό αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει 7-12 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της κατασκευάστριας εταιρίας.

An aircraft, registered as N611VG, shows a flight path that is consistent with a plane that took off from Tennessee and potentially in Virginia, via FlightAware.

Κάτοικοι της Ουάσιγκτον, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ αναστατώθηκαν από «υπερηχητικούς κρότους» που προκάλεσαν τα μαχητικά αεροσκάφη καθώς, σπεύδοντας ν’ αναχαιτίσουν το Cessna, έσπασαν το φράγμα του ήχου.

🚨 #BREAKING UPDATE: The sonic boom heard over the DC area was caused by military jets responding to an airspace violation, according to a U.S. official.

The Cessna Citation was bound for NY from TN but turned around and instead buzzed DC, causing fighter jets to scramble. pic.twitter.com/ybvhRc9Akf

— Nick Sortor (@nicksortor) June 4, 2023