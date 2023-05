Απευθυνόμενος σε συνέδριο για τη δημογραφική κρίση της Ιταλίας, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι τα κατοικίδια αντικαθιστούν τα παιδιά σε πολλά νοικοκυριά.

Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης δεκάδες νέοι, φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν «μπορούμε να το κάνουμε αυτό» φράση που υπαινισσόταν την προσπάθειά τους να πείσουν τους πολίτες να κάνουν παιδιά.

Σημειώνεται πως η Ιταλία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ και οι γεννήσεις μειώθηκαν κάτω από τις 400.000 πέρυσι.

Στην ομιλία του στη Ρώμη, ο Πάπας είπε ότι η μείωση του ποσοστού γεννήσεων σηματοδοτεί έλλειψη ελπίδας για το μέλλον, με τις νεότερες γενιές να επιβαρύνονται από μια αίσθηση αβεβαιότητας, ευθραυστότητας και επισφάλειας.

«Η δυσκολία στην εύρεση σταθερής εργασίας, τα υψηλά ενοίκια και οι ανεπαρκείς μισθοί είναι πραγματικά προβλήματα» επισήμανε.

Σύμφωνα με το BBC, προειδοποιώντας ότι τα κατοικίδια ζώα αντικαθιστούν τα παιδιά σε ορισμένα νοικοκυριά, ο Πάπας εξιστόρησε πώς μια γυναίκα άνοιξε την τσάντα της και του ζήτησε να «ευλογήσει το μωρό της».

Μόνο που δεν ήταν μωρό… αλλά μικρό σκυλάκι.

Pope Francis at conference on low birth rates, gives advice to mothers whose college graduate sons live at home with no intention of getting married: “Don’t iron their shirts, ma’am, let’s start like this, then we’ll see” pic.twitter.com/yShYE3jhTs

«Έχασα την υπομονή μου και της είπα: υπάρχουν πολλά παιδιά που πεινούν και μου φέρνεις ένα σκύλο;» πρόσθεσε, προκαλώντας το χειροκρότημα του πλήθους.

Τα ποσοστά γεννήσεων επιβραδύνονται σε πολλά μέρη, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Πουέρτο Ρίκο και η Πορτογαλία.

Αλλά η συρρίκνωση του πληθυσμού είναι μια σημαντική ανησυχία για την Ιταλία – την τρίτη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωζώνη.

Η χώρα θα μπορούσε να χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο των κατοίκων της μέχρι το 2050. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός γερνά γρήγορα, ο αριθμός των εκατοντάχρονων στην Ιταλία τριπλασιάστηκε τα τελευταία 20 χρόνια.

Η Ιταλία συχνά αποκαλείται «Η χώρα της άδειας κούνιας». Ακόμη και ο Έλον Μασκ έγραψε στο Twitter τον περασμένο μήνα: «Η Ιταλία εξαφανίζεται!».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πληθυσμιακή κρίση θα οδηγήσει στην επιδείνωση της οικονομίας του έθνους.

Ο υπουργός Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζορτζέτι είπε ότι μέχρι το 2042, η μείωση του ποσοστού γεννήσεων της Ιταλίας θα κατέληγε να μειώσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της κατά 18%.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες στην Ιταλία αποκτούν όλο και λιγότερα παιδιά.

Οι νέοι αγωνίζονται να βρουν σταθερές θέσεις εργασίας και το σύστημα υποστήριξης της παιδικής μέριμνας είναι συχνά ανεπαρκές, γεγονός που δυσκολεύει τις μητέρες να κουμαντάρουν την εργασία και την οικογενειακή ζωή παράλληλα.

Έξι στις 10 μητέρες δεν έχουν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children.

Πολλές έγκυες γυναίκες αναγκάζονται να παραιτηθούν και κάποιες απολύονται όταν μένουν έγκυες.

Η κατακόρυφη πτώση του ποσοστού γεννήσεων της Ιταλίας «είναι μια εθνική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε η πρωθυπουργός Giorgia Meloni, η οποία μιλούσε μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Η εικόνα των δύο ηγετών -και οι δύο ντυμένοι στα λευκά από το κεφάλι μέχρι τα νύχια- να μιλούν μαζί ήταν πολύ συμβολική στην Ιταλία, για να δείξει ότι το θέμα είναι τόσο επείγον, που ξεπερνά την πολιτική ή τη θρησκεία.

Pope Francis speaking at a conference on birth rates, derides modern culture: «The most damaged are young women often forced to a crossroads between career and motherhood. Right now women are slaves to this rule of work, which also prevents them from experiencing motherhood.» pic.twitter.com/6diIfzaNa1

— Catholic Sat (@CatholicSat) May 12, 2023