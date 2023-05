Ο μακελάρης του εμπορικού κέντρου στο Άλεν του Τέξας το Σάββατο φέρεται να επικαλέστηκε τους Libs του TikTok ως πηγή έμπνευσης για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξυμνούσε τον Αδόλφο Χίτλερ.

Οι αρχές εξετάζουν το προφίλ του OK.RU στον ρωσικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο πιστεύουν ότι ανήκε στον 33χρονο Μαουρίτσιο Γκαρσία. Την Κυριακή, οι αρχές αναγνώρισαν τον Γκαρσία ως τον ένοπλο που ευθύνεται για τον μαζικό πυροβολισμό στα Allen Premium Outlets, ο οποίος άφησε πίσω του οκτώ νεκρούς και τουλάχιστον επτά τραυματίες. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περισσότερα από ένα παιδιά σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ενώ οι τραυματίες φέρονται να είναι ηλικίας από πέντε έως 61 ετών. Ο Γκαρσία, ο οποίος φορούσε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ένα έμβλημα της «Δεξιάς Ομάδας Θανάτου» και υποστήριζε την ιδεολογία της λευκής υπεροχής, σκοτώθηκε από αστυνομικό στον τόπο του εγκλήματος.

Οι αρχές εξετάζουν το προφίλ OK.RU, το οποίο ταιριάζει με την ημερομηνία γέννησης του δράστη και αναφέρεται σε ένα μοτέλ όπου διέμενε, για να προσδιορίσουν το κίνητρο των πυροβολισμών. Το προφίλ φέρεται να είναι γεμάτο από ρατσιστικές και σεξιστικές αναρτήσεις.

Τη Δευτέρα, ο Άρικ Τόλλερ, διευθυντής εκπαίδευσης και έρευνας της ανεξάρτητης συλλογικότητας ερευνητικής δημοσιογραφίας Bellingcat, με έδρα την Ολλανδία, αναγνώρισε και δημοσίευσε έναν σύνδεσμο στο προφίλ OK.RU που πιστεύεται ότι είναι του Garcia, μαζί με στιγμιότυπα οθόνης του χυδαίου περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο προφίλ. Μεταξύ των αναρτήσεων που υποστηρίζουν την ιδεολογία της λευκής υπεροχής και συνηγορούν υπέρ του βιασμού και της βίας, ο ερευνητής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του UC Berkeley, Μπράιαν Νγκουέν , εντόπισε μια ανάρτηση στην οποία ο συγγραφέας, που πιστεύεται ότι είναι ο Garcia, περιγράφει την παρενόχληση ενός πρώην καθηγητή του εκτελώντας ναζιστικούς χαιρετισμούς στην τάξη και υμνώντας επανειλημμένα τον Χίτλερ.

Ο χρήστης έδωσε τα credits στους αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ Libs του TikTok, ως πηγή έμπνευσης για την ανάρτηση, σύμφωνα με το LGBTQnation.

The Allen, Texas shooter posted an extremely anti-Semitic post praising Hitler that started «This post was inspired by Libs of Tik Tok.» https://t.co/PPlhOdAzSS

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) May 8, 2023