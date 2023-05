Ο στρατός του Ισραήλ κατεδάφισε χρησιμοποιώντας μηχανήματα έργου κατεδάφισε χθες Κυριακή παλαιστινιακό πρωτοβάθμιο σχολείο κοντά στη Βηθλεέμ, που είχε ανεγερθεί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετέδωσε το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ισραηλινά στρατεύματα μπήκαν στο χωριό όπου βρισκόταν το σχολείο τις πρώτες πρωινές ώρες χθες και χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν συγκεντρωμένους κατοίκους προτού προχωρήσουν στην καταστροφή του κτίσματος.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που κατεδαφίζεται το συγκεκριμένο πρωτοβάθμιο σχολείο, το αλ Ταχάντι, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Είχε ήδη ισοπεδωθεί το 2017, προτού ανοικοδομηθεί.

Τον Μάρτιο, δικαστήριο της Ιερουσαλήμ έκανε δεκτό το αίτημα ισραηλινής δεξιάς οργάνωσης που ζητούσε να κατεδαφιστεί ξανά το σχολείο, αποφαινόμενο πως οικοδομήθηκε «αυθαίρετα» και ήταν «επικίνδυνο».

Η κατεδάφιση καταδικάστηκε από την παλαιστινιακή πλευρά, αλλά και από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παλαιστινιακή Αρχή, που είχε χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμησή του.

Watch – The children of the EU-funded Jibb Al-Deeb School in the Palestinian village of Bayt Ta’mar, east of Bethlehem, comment on Israel’s today demolition of their elementary school, affecting 60 students, aged 6-9 👇🏻 pic.twitter.com/1Fx4expeF8

