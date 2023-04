Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή η οποία εξαπολύθηκε την Παρασκευή προς τη νύχτα σήμερα Σάββατο είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άμαχοι κοντά στη Χομς, στην κεντρική Συρία, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Περί τις 00:50 [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση με πυραύλους από την κατεύθυνση του βόρειου Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις στα περίχωρα της πόλης Χομς», μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν, πολιτικό πρατήριο καυσίμων και αριθμός δεξαμενών καυσίμων και φορτηγών κάηκαν», πρόσθεσε το πρακτορείο, σύμφωνα με το οποίο η συριακή αντιαεροπορική άμυνα μπόρεσε ν’ αναχαιτίσει και να καταρρίψει ορισμένους από τους ισραηλινούς πυραύλους.

Reported Israeli airstrikes in Homs governorate appears to have sparked fires at the targeted sites. #Syria pic.twitter.com/KB9AJKhpHr

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, «ισραηλινοί πύραυλοι κατέστρεψαν αποθήκη πυρομαχικών που ανήκε στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νταμπάα», στην επαρχία Χομς. Χωρίς να κάνει λόγο για θύματα, η ΜΚΟ αναφέρθηκε σε «ισχυρές εκρήξεις» και πυρκαγιές.

Israel launched airstrikes against targets near the Syrian city of #Homs during the pre-dawn hours of Saturday morning, Syrian state media reported. #syria #Israel pic.twitter.com/d9bTl5nRYq

— Agencia AJN (@AgenciaAJN) April 29, 2023