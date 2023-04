Τουλάχιστον δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) στη Δαμασκό της Συρίας, την τέταρτη επιδρομή που αποδίδεται από τις αρχές στο Ισραήλ και την τρίτη στη συριακή πρωτεύουσα μέσα σε έξι ημέρες.

«Στις 00:15 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα (…) και η επίθεση είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πολιτών», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

#BREAKING : #IsraeliAirForce just targeted multiple #IRGC linked targets in two #Syrian Arab Army bases in Mount Qasioun & Al-Kiswah near #Damascus . As usual #Syria Arab Air Defence Force failed to shoot down Israeli fighter jets & their cruise missiles. This is the fourth… pic.twitter.com/njOBtSljFB

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του υψιπέδου του Γκολάν, εδάφους κατεχόμενου από το Ισραήλ, με τους στόχους τους να βρίσκονται «στα περίχωρα της Δαμασκού και στη νότια περιφέρεια» της πόλης, κατά την ίδια πηγή, που πρόσθεσε ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «τους περισσότερους».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «ισραηλινοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον ιρανικού συγκροτήματος κοντά στον τομέα Σαγίντα Ζεϊνάμπ της περιοχής του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού» κι ενός ακόμη στον τομέα της «αλ Κίσουα».

Τουλάχιστον δύο από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, πρόσθεσε η ΜΚΟ, που έχει την έδρα της στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, δυο φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν και πέντε σύροι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε αεροπορικό πλήγμα στη Χομς, στην κεντρική Συρία, σύμφωνα με την ίδια μη κυβερνητική οργάνωση. Τα βράδια της Πέμπτης και της Παρασκευής έγιναν επιδρομές στη Δαμασκό.

aftermath of the #Israeli airstrike on the glass factory, where two civilians lost their lives

According to other videos, Israeli F-35 jets were used in the bombing, making it the second documented time they were spotted in action against #Syria just this week. pic.twitter.com/ApNrVuCZbF

