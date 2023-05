Οδύνη επικρατεί στο Βελιγράδι, αλλά και σε ολόκληρη τη Σερβία μετά το μακελειό στο δημοτικό σχολείο Βάντισλαβ Ρίμπνικαρ στην κεντρική συνοικία Βράτσαρ της σερβικής πρωτεύουσας.

Ο 13χρονος δράστης Κόστα Κετσμάνοβιτς έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί σε εξειδικευμένο τμήμα ψυχιατρικής κλινικής. Οι αστυνομικές αρχές στη Σερβία έχουν συλλάβει και τους γονείς του 13χρονου δράστη που δολοφόνησε οκτώ μαθητές και ένα φύλακα του σχολείου.

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι μια μαθήτρια που έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι, σύμφωνα με τον Σίνισα Ντούτσιτς, διευθυντή του παιδιατρικού νοσοκομείου Τιρσόβα στο Βελιγράδι, όπου το άτυχο κορίτσι νοσηλεύεται.

«Το κορίτσι υποβλήθηκε εσπευσμένα σε εγχείρηση λόγω των τραυμάτων της στο κεφάλι. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και στην Εντατική», είπε στους δημοσιογράφους ο Σίσισα Ντούτσιτς.

«Οι γιατροί κάνουν ότι είναι δυνατό να σώσουν τη ζωή της, αλλά η γενική κατάσταση της υγείας είναι σοβαρή», πρόσθεσε.

Ο Ντούτσιτς στην ενημέρωσή του σημείωσε ότι δύο τραυματισμένοι μαθητές που νοσηλεύονται στο Τιρσόβα είναι σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο για τα σπίτια τους έτσι ώστε να συνεχιστεί εκεί η περίθαλψή τους.

«Οι γονείς έχουν επισκεφτεί τα αγόρια, ένας ψυχολόγος έχει αναλάβει, ενώ (σ.σ. οι μαθητές) είναι σε επικοινωνία με τους γονείς τους τηλεφωνικά», ενημέρωσε ο Ντούτσιτς.

Σύμφωνα με το b92.net, ο διευθυντής του Κλινικού Κέντρου στη Σερβία Μιλίκα Ασάνιν ενημέρωσε σήμερα το πρωί για την κατάσταση άλλων τριών τραυματιών και της δασκάλας τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση δύο μαθητές είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους, ενώ ένας τρίτος έχει τις αισθήσεις του, αλλά η κατάστασή του θεωρείται πολύ πιο σοβαρή.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο τέταρτος ασθενής που εισήχθη στο Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών είναι ο μαθητής με τα σοβαρότερα τραύματα από πυροβολισμούς.

«Πέρασε σχεδόν όλη τη χθεσινή ημέρα στο χειρουργείο, τώρα είναι καλύτερα, είναι ξύπνιος, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» και χαρακτήρισε την κατάστασή του κρίσιμη, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνονται πρόωρες εκτιμήσεις.

Από αύριο Παρασκευή η Σερβία θα τηρήσει τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις μνήμης με εκατοντάδες πολίτες να πηγαίνουν στο σημείο της επίθεσης αφήνοντας λουλούδια ή ανάβοντας κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

Πολλοί από αυτούς είναι συγγενείς ή συμμαθητές των νεκρών από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Mourners laid flowers and lit candles outside a Belgrade school where eight pupils and a guard were shot dead by a schoolboy.

Mass shootings are extremely rare in Serbia and in the wider Balkan region; none were reported at schools in recent years. pic.twitter.com/HuwqJ0YtJk

— NoComment (@nocomment) May 4, 2023