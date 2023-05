Το μήνυμα πως «καθώς οι δημοσιογράφοι υπερασπίζονται την αλήθεια, ο κόσμος είναι μαζί τους», στέλνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

«H ημέρα αυτή υπογραμμίζει μια βασική αλήθεια: Όλη η ελευθερία μας εξαρτάται από την ελευθερία του Τύπου» υπογραμμίζει και προτάσσει πως στη σημερινή και κάθε Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, ο κόσμος πρέπει να μιλήσει με μία φωνή: «Σταματήστε τις απειλές και τις επιθέσεις. Σταματήστε να συλλαμβάνετε και να φυλακίζετε δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Σταματήστε τα ψέματα και την παραπληροφόρηση. Σταματήστε να στοχεύετε την αλήθεια και όσους λένε την αλήθεια».

Στην αρχή του μηνύματός του, ο γενικός γραμματέας επισημαίνει πως για τρεις δεκαετίες, στην Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, η διεθνής κοινότητα γιορτάζει το έργο των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Αναδεικνύοντας έτι περαιτέρω τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου, τονίζει ότι είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. «Δίνει σε όλους μας τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να διαμορφώσουμε απόψεις και να πούμε την αλήθεια στην εξουσία».

Αναφερθείς στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας αυτής Ημέρας, αναφέρει ότι υπενθυμίζει η ελευθερία του Τύπου αντιπροσωπεύει την ίδια την ψυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Γκουτέρες αναδεικνύει τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

«Σε κάθε γωνιά του κόσμου, η ελευθερία του Τύπου δέχεται επίθεση. Η αλήθεια απειλείται από την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους που επιδιώκουν να θολώσουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, μεταξύ επιστήμης και συνωμοσίας. Η αυξημένη συγκέντρωση της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης στα χέρια λίγων, η οικονομική κατάρρευση δεκάδων ανεξάρτητων ειδησεογραφικών οργανισμών και η αύξηση των εθνικών νόμων και κανονισμών που καταπνίγουν τους δημοσιογράφους επεκτείνουν περαιτέρω τη λογοκρισία και απειλούν την ελευθερία της έκφρασης. Εν τω μεταξύ, οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης στοχοποιούνται άμεσα εντός και εκτός διαδικτύου καθώς επιτελούν το ζωτικής σημασίας έργο τους. Παρενοχλούνται συστηματικά, εκφοβίζονται, κρατούνται και φυλακίζονται».

