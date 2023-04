Δεν κάνει το… γκέλ του Πέπ Γκουαρντιόλα, δεν έχει τη λάμψη του Γιούργκεν Κλόπ ούτε καν τη φήμη του Ζοζέ Μουρίνιο.

Και όμως ο Κάρλο Αντσελότι είναι ίσως ο κορυφαίος όλων και ας το κάνει αθόρυβα.

Την Τετάρτη το βράδυ είχε μια ακόμα μέρα στη δουλειά, που για άλλους θα φάνταζε βουνό, να παίζει στη Βαρκελώνη επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου έχοντας χάσει στο πρώτο παιχνίδι 1-0 στη Μαδρίτη.

Το τελικό 4-0 της Ρεάλ μοιάζει πολύ κολακευτικό για τη Μπαρτσελόνα απέναντι σε μια ομάδα που για μια ακόμα φορά ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο ήταν απόλυτα διαβασμένη και έκανε τη δουλειά της επαγγελματικά και με εντυπωσιακό τρόπο.

Θα πει κάποιος ότι ο Αντσελότι πάει εκ του ασφαλούς δουλεύοντας σε μεγάλους συλλόγους με μεγάλα μπάτζετ και δικλείδες ασφαλείας αλλά γιατί μήπως δεν συμβαίνει το ίδιο με τους προαναφερόμενους προπονητές ;

Κανείς από αυτούς δεν έχει πλησιάσει τα ρεκόρ του Κάρλο, από τα οποία το πιο εντυπωσιακό δεν είναι τα 8 ευρωπαϊκά τρόπαια (μεταξύ των οποίων ο αριθμός ρεκόρ των 4 Τσάμπιονς Λίγκ).

Αλλά το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο και στις πέντε κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης!

Και άλλοι ικανοί τεχνικοί μπορούν να περηφανεύονται ότι έχουν καθίσει σε ορισμένους από τους πιο διάσημους πάγκους της Ευρώπης αλλά ουδείς έχει καταφέρει όχι απλά να πετύχει αλλά έστω να πλησιάσει το μοναδικό επίτευγμα του «Καρλίτο».

Ο οποίος κατέκτησε το καμπιονάτο με τη Μίλαν το 2004, την Πρέμιερ Λιγκ με την Τσέλσι το 2010, το Σαμπιονά με την Παρί Σεν Ζερμέν το 2013, την Μπουντεσλίγκα με τη Μπάγερν Μονάχου το 2017 και την Πριμέρα Ντιβισιόν πέρυσι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τους παίκτες του όσο μεγάλοι και αν είναι, μοναδικός και τους κερδίζει με την πρώτη ματιά.

Ακόμα και το πως ανακοινώνει χθες το ρεπό στους παίκτες του που κάνουν σαν μικρά παιδιά, δείχνει το πως έχει τη ικανότητα να «διαβάζει» χαρακτήρες και συμπεριφορές.

