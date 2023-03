Πριν από δέκα χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2013, ο πλανήτης συγκλονίσθηκε από το έγκλημα που διέπραξε ο Παραολυμπιονίκης του στίβου, Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος σκότωσε την σύντροφό του, Ρίβα Στέενκαμπ, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μέσα στο σπίτι τους στην Πρετόρια.

Ο «Blade Runner», όπως ήταν το προσωνύμιο του (σ.σ. ο δρομέας με προθέσεις λεπίδας άνθρακα), συνελήφθη, κρίθηκε ένοχος και μετα από 4 χρόνια νομικής πάλης τελικά, το 2017, το Ανώτατο Εφετείο καταδίκασε τον Πιστόριους σε 13 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση.

Σήμερα και σε ηλικία 36 ετών, ο παραολυμπιονίκης έχει εκτίσει το ήμισυ της ποινής του και μεθαύριο Παρασκευή (31/3), η αρμόδια επιτροπή που θα συνεδριάσει στην Πρετόρια, θα αποφασίσει εάν θα αποφυλακισθεί με περιοριστικούς όρους, όπως ανακοινώθηκε από την Νοτιοαφρικανική Δικαιοσύνη και την Σωφρονιστική Υπηρεσία.

Η νοτιοαφρικανική νομοθεσία προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος, μπορεί, μόλις παρέλθει το ήμισυ της ποινής του, να επωφεληθεί από προσαρμογή της ποινής του.

Oscar Pistorius may soon be a free man. His parole hearing gets underway on Friday. It’s been over ten years since he shot and killed his girlfriend, Reeva Steenkamp, on Valentine’s Day. He says he thought she was an intruder when he shot her through a bathroom door. #DStv403 pic.twitter.com/xGN05PicTM

— eNCA (@eNCA) March 28, 2023