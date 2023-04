Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και ο Αρσέν Βενγκέρ γίνονται οι πρώτοι προπονητές που μπαίνουν στο «Hall of Fame» της Premier League. Οι δύο τεχνικοί που στα χέρια τους «μεταμορφώθηκαν» τόσο η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ όσο και η Άρσεναλ, τιμήθηκαν πλάι-πλάι από την Premier League με αυτή την ιδιαίτερη διάκριση.

Κατέκτησαν πάμπολλους τίτλους, έσπασαν και δημιούργησαν απίθανα ρεκόρ και δικαίως είναι οι πρώτοι που μπαίνουν σε αυτή την ιστορική λίστα. Ποιος θα ξεχάσει τις «κόντρες» ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν και μεσουρανούσαν στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Πλέον και οι δύο έχουν διοικητικές θέσεις, με τον Σερ Άλεξ να είναι στην αγαπημένη του Γιουνάιτεντ σε άλλο πόστο και ο Βενγκέρ είναι στη FIFA ως επικεφαλής της Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου.

Two legends who helped define the Premier League.

Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3

— Premier League (@premierleague) March 29, 2023