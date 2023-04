Το PS5, η νεότερη κονσόλα της Sony είναι επισήμως διαθέσιμη με μεγαλύτερο ρόστερ αποκλειστικών παιχνιδιών και μια σειρά από εντυπωσιακά αξεσουάρ. Όχι μόνο προσφέρει gaming σε 4K ανάλυση, αλλά διαθέτει πολύ προηγμένα απτικά, γρήγορο SSD και καθηλωτικό 3D ήχο. Όλα αυτά και πολλά άλλα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια κονσόλα που είναι πραγματικά εξοπλισμένη για παιχνίδια επόμενης όπως και τρέχουσας γενιάς.

Το PS5 έρχεται με μεγάλο design

Έχει συζητηθεί εκτενώς και για καλό λόγο, αφού η νέα κονσόλα πραγματικά είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες και συγκεκριμένα 15,4 x 10,2 x 4,1 ίντσες, ξεπερνώντας σχεδόν κάθε σύστημα παιχνιδιών που κυκλοφόρησε την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου του PS4 Slim και του PS4 Pro.

Είναι επίσης πολύ μεγαλύτερο από τον νέο του αντίπαλο επόμενης γενιάς στο Xbox Series X και κάνει το Xbox Series S να μοιάζει με… παιδικό παιχνίδι.

Η εντυπωσιακή, φουτουριστική αισθητική του PS5 αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων από τότε που παρουσιάστηκε και οι περισσότεροι gamers θέλουν να το τοποθετήσουν σε περίοπτη θέση μιας και συνδυάζεται άψογα με τον αέρα ενός gaming set.

Ακόμα περισσότερα παιχνίδια

Το PS5 κυκλοφόρησε με το Spider-Man: Miles Morales, μια υπέροχη και διασκεδαστική συνέχεια του Marvel’s Spider-Man του 2018, με εξαιρετικά γραφικά και προαιρετική λειτουργία απόδοσης 60 fps.

Στην συνέχεια ακολούθησε το Sackboy: A Big Adventure, ένα απλό αλλά γοητευτικό 3D platformer με πολλές προσαρμογές χαρακτήρων και το Astro’s Playroom, ένα δωρεάν πακέτο που αναδεικνύει το χειριστήριο DualSense για απολαυστικό gaming.

Μία από τις μεγαλύτερες πραγματικές αποκλειστικές εκδόσεις του PS5 είναι το Demon’s Souls, ένα εντυπωσιακό ριμέικ του αγαπημένου 2009 action/RPG.

Νέο DualSense controller

To νέο χειριστήριο DualSense έχει έρθει για να κάνει κάθε παιχνίδι ακόμα πιο διασκεδαστικό, ακόμα πιο άνετο, ακόμα πιο γεμάτο.

Η απτική ανάδραση του gamepad, οι προσαρμοστικές σκανδάλες και το ενσωματωμένο ηχείο συνεργάζονται άψογα, δημιουργώντας ένα επίπεδο απτικής βύθισης που δεν έχετε βιώσει ξανά στο παρελθόν.

Το DualSense λάμπει ιδιαίτερα στο Astro’s Playroom, έναν δωρεάν, προεγκατεστημένο τίτλο που δημιουργήθηκε ειδικά για να δείξει τι μπορεί να κάνει το νέο χειριστήριο της Sony.

Σε αυτό το πολύχρωμο 3D platformer, μπορείτε να νιώσετε και να ακούσετε τη διακριτική επίδραση των κόκκων άμμου ενώ περπατάτε μέσα σε μια καταιγίδα ή να βιώσετε μια ομαλή αίσθηση ολίσθησης όταν κάνετε πατινάζ στον πάγο, για να αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα.

Τα πάντα, από το τράβηγμα ενός σχοινιού έως το γλιστρώντας σε ένα jetpack δημιουργούν ένα εξαιρετικά λεπτομερές επίπεδο ανάδρασης δύναμης.

Εάν συγκρίνετε στο μυαλό σας το DualSense ενάντια στο DualShock 4, το νέο χειριστήριο έρχεται στην κορυφή μόνο και μόνο για την απόλυτη καινοτομία του.

Καλύτερη απόδοση και γρήγοροι χρόνοι φόρτωσης

Με έναν ισχυρό επεξεργαστή AMD Zen 2 8 πυρήνων, ισχύ γραφικών 10,3 teraflops και έναν εξαιρετικά γρήγορο, προσαρμοσμένο SSD, το PS5 υπόσχεται μερικές από τις καλύτερες επιδόσεις που έχουν βγει ποτέ από μια κονσόλα παιχνιδιών.

Δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά τα παιχνίδια φαίνονται φανταστικά όταν «τρέχουν» στην ολοκαίνουργια κονσόλα της Sony.

Όσον αφορά τις βελτιώσεις στους χρόνους φόρτωσης των PS4 παιχνιδιών θα εντυπωσιαστείτε ειδικά από παιχνίδια όπως το The Last of Us Part II. Διαφορές θα διαπιστώσετε επίσης σε παιχνίδια όπως το God of War.

