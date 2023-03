Κατάστημα τυλίχτηκε στις φλόγες σε δυτική συνοικία της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, έπειτα από εκρήξεις (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) που ακούστηκαν αργά το βράδυ χθες Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι πυροσβέστες περιόρισαν τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Sviatoshynskyi του Κιέβου λόγω εκρήξεων, ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως μεταδίδει η kyivindependent.com.

Νωρίτερα, η Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας Κιέβου ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην περιοχή της.

🇷🇺🇺🇦Arrival in Kyiv as part of the evening work «Geranei». The fire is currently on fire. pic.twitter.com/M0dbeyJpJx

Οι αρχές προειδοποίησαν για επίθεση με drone στις 22:12 τοπική ώρα.

Αργότερα αναφέρθηκαν εκρήξεις στις περιοχές Sviatoshynskyi και Obolonskyi του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, πυρκαγιά ξέσπασε σε κατάστημα στην περιοχή Sviatoshynskyi της πόλης.

Not in all regions the air alarms has gone away, but in Kyiv region the air alarm is now gone. A drone was shot down over the capital. A fire in the Sviatoshynskyi District in Kyiv was contained. There are no victims, mayor Klitschko reports. pic.twitter.com/STjWOGOlXm

