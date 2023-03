Ο γενικός πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη δήλωσε την Κυριακή ότι παραιτείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή του υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω μιας κλιμακούμενης διαμάχης για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση.

«Δεν μπορώ πλέον να συνεχίσω να εκπροσωπώ αυτήν την κυβέρνηση», έγραψε στο Twitter ο Ασάφ Ζαμίρ. «Πιστεύω ότι είναι καθήκον μου να διασφαλίσω ότι το Ισραήλ παραμένει φάρος δημοκρατίας και ελευθερίας στον κόσμο».

The past 18 months as Israel’s Consul General in New York were fulfilling and rewarding, but following today’s developments, it is now time for me to join the fight for Israel’s future to ensure it remains a beacon of democracy and freedom in the world. Here is the letter I sent: pic.twitter.com/Sfz8y3ALLv

— Asaf Zamir (@AmbAsafZamir) March 26, 2023