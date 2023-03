Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει η απόφαση της Ρωσίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν, να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία

Το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη στάση της Ρωσίας«επικίνδυνη και ανεύθυνη», ενώ η Ουκρανία ζήτησε την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζήτησε από τους Δυτικούς και την Κίνα να θέσουν τέλος στην «πυρηνική ομηρία» που ασκεί η Ρωσία.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Δεν έχουμε δει μεταβολές στη διάταξη του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας οι οποίες θα μας οδηγούσαν να μεταβάλουμε τη δική μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Η αναφορά της Ρωσίας στον διαμοιρασμό των πυρηνικών όπλων (nuclear sharing) του ΝΑΤΟ είναι τελείως παραπλανητική. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενεργούν με πλήρη σεβασμό των διεθνών τους δεσμεύσεων. Η Ρωσία έχει συστηματικά παραβιάσει τις δικές της δεσμεύσεις που απορρέουν από την διαδικασία ελέγχου των εξοπλισμών, πιο πρόσφατα διακόπτοντας την συμμετοχή της στην Συνθήκη New START », είπε ο εκπρόσωπος,

Στο Κίεβο, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η Ουκρανία περιμένει αποτελεσματικές ενέργειες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία για την αντιμετώπιση του πυρηνικού εκβιασμού του Κρεμλίνου. Ζητούμε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τον σκοπό αυτόν».

H ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών όπλων στην Λευκορωσία θα σήμαινε «ανεύθυνη κλιμάκωση και απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.

The EU stands ready to respond with further sanctions.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023