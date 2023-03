Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο Βλαντιμιρ Πούτιν και την Μαρία Αλεξέγιεβνα Λβόβα-Μπέλοβα. Σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης, οι δυο τους κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και συγκεκριμένα για τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Το ΔΠΔ ισχυρίζεται ότι η Λβόβα-Μπέλοβα και ο Πούτιν διενεργούσαν παράνομες απελάσεις παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η Λβόβα – Μπελόβα, αποκαλείται συχνα ως «Μητέρα Ρωσία» («Mother Russia») ή «Bloody Mary» («Mατωμένη Μαρία»)- εργάζεται ως Επίτροπος για τα δικαιώματα του παιδιού στη Ρωσική Ομοσπονδία, μια θέση που κατέχει από το 2021, όταν διορίστηκε από τον Πούτιν. Πρόσφατα έγινε πρωτοσέλιδο όταν μοιράστηκε στο κανάλι της στο Telegram πληροφορίες ότι βοηθάει στη διασύνδεση παιδιών από την Ουκρανία με Ρώσους γονείς που ελπίζουν να τα υιοθετήσουν. Ακόμη, δεν παραλείπει να ανεβάζει στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από την υπέροχη ζωή που υποτίθεται ότι ζουν πλέον τα παιδιά της Ουκρανίας.

Γεννημένη το 1984 στη πόλη Πένζα, η Λβόβα-Μπέλοβα έχει πέντε βιολογικά και τέσσερα υιοθετημένα παιδιά (ενώ είναι προστάτρια άλλων 11 παιδιών με αναπηρίες) με τον ιερέα σύζυγό της που παντρεύτηκε στα 19 της.

Το 2014 μπήκε στο κόμμα του Πούτιν και ανήλθε στην ηγεσία του οργανισμού «Μητέρες για τη Ρωσία». Επικεντρώθηκε γρήγορα σε προγράμματα για παιδιά με αναπηρίες ενώ, σταδιακά, ανέβαινε στον κύκλο του Πούτιν, έχοντας παράλληλα και δεσμούς με την Εκκλησία.

Αν και το 2019 κέρδισε έδρα στο δημοτικό συμβούλιο της Πένζα, αναγκάστηκε να την αφήσει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ως το τέλος της χρονιάς είχε γίνει γερουσιάστρια εκπροσωπώντας την Πένζα, ενώ κατέλαβε και υψηλή κομματική θέση.

Σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν να κρύβουν ασθενείς σε δομές για να μην τους βρουν οι επιθεωρητές. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Λβόβα-Μπέλοβα έστρεψε εκεί την προσοχή της.

Βάσει του αμερικανικού περιοδικού Newsweek, η Μπελόβα υιοθέτησε έναν Ουκρανό έφηβο στην οικογένειας της. Το παιδί προερχόταν από τη Μαριούπολη, η οποία είχε πρόσφατα δεχθεί επίθεση από τους Ρώσους. Φέρεται να χρησιμοποίησε το παράδειγμα ως μια μετάβαση που κάνουν τα ουκρανικά παιδιά όταν φτάνουν στη Ρωσία. Μετά από αρκετούς μήνες, το ουκρανικό παιδί αρχίζει να «αγαπά» τη Ρωσία.

«Όταν τα φέραμε στο έδαφος της περιοχής της Μόσχας για να συνέλθουν λίγο, άρχισε η ιστορία ότι μιλούσαν αρνητικά για [τον Πούτιν], έλεγαν κάθε είδους άσχημα πράγματα, τραγουδούσαν τον ύμνο της Ουκρανίας, «Δόξα στην Ουκρανία» και όλα αυτά», είπε η Lvova-Belova, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC. «Οπότε ναι, υπάρχει αυτού του είδους η αρνητικότητα, ίσως στην αρχή, αλλά στη συνέχεια μετατρέπεται σε αγάπη για τη Ρωσία».

Σύμφωνα με το ΔΠΔ, το έργο της Μπελόβα ήταν πιο σκοτεινό από ότι εμφανιζόταν. Ακόμη, η ίδια κατηγορείται γαι παράνομη απέλαση παιδιών και παράνομη μεταφορά παιδιών από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Το ΔΠΔ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ισχυρίζεται ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν σε ουκρανικό έδαφος, αρχής γενομένης από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την ειδική στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία. Η επιχείρηση σύντομα εξελίχθηκε σε πόλεμο πλήρους κλίμακας. «Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι η κ. Lvova-Belova φέρει ατομική ποινική ευθύνη για τα προαναφερθέντα εγκλήματα, επειδή διέπραξε τις πράξεις άμεσα, από κοινού με άλλους ή/και μέσω άλλων», αναφέρει το ΔΠΔ στην ανακοίνωσή του.

Η Lvova-Belova απέρριψε το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ εναντίον της, λέγοντας ότι είναι «υπέροχο» που η διεθνής κοινότητα εκτιμά το έργο της για τα παιδιά, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Παρασκευή.

«Είναι σπουδαίο το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα εκτίμησε το έργο της για να βοηθήσει τα παιδιά της χώρας μας, ότι δεν τα αφήνουμε στις εμπόλεμες ζώνες, ότι τα βγάζουμε έξω, ότι δημιουργούμε καλές συνθήκες γι’ αυτά, ότι τα περιβάλλουμε με ανθρώπους που τα αγαπούν και τα φροντίζουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το TASS. «Υπήρχαν κυρώσεις εναντίον όλων των χωρών, ακόμη και της Ιαπωνίας, σε σχέση με εμένα, τώρα υπάρχει ένταλμα σύλληψης, αναρωτιέμαι τι θα συμβεί στη συνέχεια. Και εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε».

Russia’s Presidential Commissioner for Children’s Rights Maria Lvova-Belova brags to Putin about kidnapping Ukrainian children and taking them to Russia.

She has kidnapped thousands of children from orphanages and has privately taken one Ukrainian child too. pic.twitter.com/rKgmY3Cl99

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 19, 2023