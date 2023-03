Τουλάχιστον 200 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 232 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν σήμερα στο Βέλγιο, για την μεγαλύτερη μεταφορά κρατουμένων που έχει συμβεί ποτέ στη χώρα.

Σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων, 271 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν από το παλιό σωφρονιστικό ίδρυμα Ντεντερμόντε στην Ανατολική Φλάνδρα, σε νέες εγκαταστάσεις.

Η πρώτη μεταφορά έλαβε χώρα στις 6.45 το πρωί του Σαββάτου (11/3), ενώ αναμένεται ότι τα βαν της αστυνομίας θα χρειαστεί να κάνουν 34 δρομολόγια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων, ένα ελικόπτερο, όχημα εκτόξευσης νερού υπό πίεση, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, οκτώ αστυνομικά άλογα, οκτώ σκύλοι εκπαιδευμένοι στον εντοπισμό ναρκωτικών και τέσσερις σκύλοι περιπολίας.

271 inmates moved to new prison in Belgium’s largest-ever prisoner transfer https://t.co/j1KR1ciYnw #Belga #prison #transport pic.twitter.com/QYYVpoMFIR

— Belga News Agency_English (@Belga_English) March 11, 2023