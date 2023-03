Νέα περιστατικά δηλητηρίασης μαθητριών στο Ιράν καταγράφηκαν σήμερα σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, καθώς το μυστήριο επιμένει σε αυτή την υπόθεση δηλητηρίασης που προκαλεί ισχυρά αισθήματα στη χώρα.

Δεκάδες νεαρές κοπέλες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία των επαρχιών Χαμεντάν (δυτικά), Ζανάν και δυτικό Αζερμπαϊτζάν (βορειοδυτικά), Φαρς (νότια) και Αλμπόρζ (βόρεια), όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Mehr.

Η γενική κατάσταση της υγείας των μαθητριών αυτών, που παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα, ιλίγγους ή πονοκεφάλους, δεν θεωρείται σοβαρή, όπως ανέφεραν.

Young women, members of Iranian Gen Z, led the protests in Iran.

Now they’re being deliberately poisoned at schools across various cities in Iran (700+) to take revenge and prevent them from attending. At least one already died.

This is a hospital in Tehran today. #MahsaAmini pic.twitter.com/PZN0w6baai

— Holly Dagres (@hdagres) March 1, 2023