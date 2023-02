Οι Αρχές προκειμένου να κλείσουν τα σχολεία θηλέων στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης δεν δίστασαν να δηλητηριάσουν με χημικό αέριο μικρά παιδιά που συνέχισαν να πηγαίνουν στα μαθήματά τους.

Σύμφωνα με δυτικά δημοσιεύματα, οι Αρχές κι όχι η κυβέρνηση της πόλης Κομ, χρησιμοποίησαν χημικό αέριο σε νεαρά κορίτσια που συνέχισαν να πηγαίνουν στα μαθήματά τους.

Οι Αρχές στα πρότυπα του θεοκρατικού καθεστώτος, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ταλιμπάν, είχαν διατάξει τα κορίτσια να σταματήσουν την εκπαίδευσή τους στην πόλη του Κομ.

Οι γονείς εξαγριώθηκαν και η κυβέρνηση δια του υπουργού Υγείας παραδέχθηκε το συμβάν, ότι δηλαδή τα κορίτσια έχουν δηλητηριαστεί.

Παραδέχθηκε επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε χημικό αέριο στρατιωτικής προέλευσης και ανακοίνωσε ότι δεν έχουν ακόμα συλλήψεις για το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις που να συνδέονται με τις δηλητηριάσεις. Στις 14 Φεβρουαρίου, γονείς μαθητών που ήταν άρρωστοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κυβερνείο της πόλης για να «ζητήσουν εξηγήσεις» από τις αρχές, ανέφερε το IRNA.

Iran’s deputy health minister has admitted that the serial poisoning of schoolgirls in Iran has been «deliberate».

«After the poisoning of several students in Qom schools, it was found that some people wanted all schools, especially girls’ schools, to be closed.» pic.twitter.com/5CkiqCBm3D

— Iran International English (@IranIntl_En) February 26, 2023