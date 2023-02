Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν ένα ελικόπτερο με 12 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Χαμίντ Σατζαντί συνετρίβη.

Το τρομακτικό ατύχημα συνέβη στο νότιο – κεντρικό Ιράν, την Πέμπτη, την ώρα που το ελικόπτερο ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αθλητικό συγκρότημα της Μπαφτ, μιας μικρής πόλης στην επαρχία Κερμάν.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε πως η κατάσταση υγείας του υπουργού είναι καλή, ενώ για τα αίτια της συντριβής ανέφερε πως ερευνώνται.

#BREAKING: A helicopter in #Iran carrying the sports minister Hamid Sajjadi who was recently sanctioned by the EU has crashed today. pic.twitter.com/GxjUw1gn2C

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 23, 2023