Σε διεθνή διάσκεψη που θα διεξαχθεί στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας αυτό το Σαββατοκύριακο, θα γίνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου η Ρωσία να λογοδοτήσει για εγκλήματα πολέμου.

Η συμφωνία για τη δημιουργία ενός νέου Διεθνούς Κέντρου για τη Δίωξη του Εγκλήματος της Επίθεσης (ICPA) θα υπογραφεί στη διάσκεψη, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σκοπός είναι να ασφαλίσει τα τεκμήρια για μελλοντικές νομικές διαδικασίες, και θα εδρεύει στο κτίριο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), στη Χάγη.

Η Ρωσία και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να λογοδοτήσουν για τα τρομερά εγκλήματα εναντίον της Ουκρανίας, ανέφερε σε μήνυμα βίντεο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία για απευθείας επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού καθώς και σε ενεργειακές και άλλες υποδομές.

«Βασανιστήρια, κακομεταχείριση σεξουαλική βία και συνοπτικές εκτελέσεις είναι γνωστό ότι έχουν διαπραχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Ούτε παιδιά έχουν γλιτώσει», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη», είπε η φον ντερ Λάιεν. Η ΕΕ υποστηρίζει τον ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) σε αυτό.

Ωστόσο η ΕΕ πιστεύει επίσης πως πρέπει να υπάρξει ένα ξεχωριστό δικαστήριο για τη δίωξη του εγκλήματος της επίθεσης που διέπραξε η Ρωσία, πρόσθεσε.

Russia must pay for its crimes.

Proud of the agreement to set up the International Centre for Prosecution of the Crime of Aggression in The Hague.

A key step towards prosecuting the crime of aggression.

We must do everything in our power to bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/fk0VGZhAL7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2023