Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στη Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπάρχουν απώλειες εξαιτίας των αλλεπάλληλων εκρήξεων, που άρχισαν λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

⚡️⚡️ #Ukrainian media reported that #Lviv was attacked by the largest missile strike since the beginning of the war. pic.twitter.com/Yx5BzdvJTK

Πληροφορίες ουκρανικών ΜΜΕ κάνουν λόγο για οκτώ ως δέκα πλήγματα.

We had such a beautiful sunset! But now we woke up from air raid alert and a very bad feeling. Five cruise missile explosions sounded later. #Lviv #Ukraine

What you see here is air missile defense in action. Please pray for us and Ukraine. We scared, but strong! pic.twitter.com/RNSNwwy2Q0

— Denis Makogon (@denis_makogon) May 16, 2022