Σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της Abby Choi, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο χωριό όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Οι αστυνομικοί ερευνούν πόρτα πόρτα, ρωτώντας τους κατοίκους στο Lung Mei Tsuen αν άκουσαν θορύβους ή είδαν κάποιον ύποπτο στη γειτονιά στις 21 Φεβρουαρίου. Συγκεντρώνουν στοιχεία για τη φρικτή δολοφονία του 28χρονου μοντέλου Abby Choi.

Μετά τα ανατριχιαστικά ευρήματα στο σπίτι της φρίκης, οι αρχές αναζητούν τον κορμό και τα χέρια της Abby Choi που αρκωτηριάστηκε από τον πρώην σύζυγό της και μέλη της οικογένειάς του.

Η 28χρονη Abby Choi βρήκε τραγικό θάνατο στο σπίτι που είχε νοικιάσει ο πρώην πεθερός της. Οι τέσσερις ύποπτοι κατηγορούνται ότι διαμέλισαν το πτώμα της σε ένα διαμέρισμα 500 τετραγωνικών μέτρων στο γραφικό χωριό New Territories.

LIVE: MURDER- Hong Kong police returned to a Tai Po village on Wed to interview residents as they gathered more evidence into the gruesome killing of socialite Abby Choi Tin-fung, whose torso and hands remain missing. pic.twitter.com/gSVqyRpSVA

— Denise Tsang (@denise_tsang) March 1, 2023