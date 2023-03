Συναγερμός και «παγωμάρα» στο στρατόπεδο των Λος Αντζελες Λέικερς!

Στην αναμέτρηση με τους Μάβερικς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τραυματίστηκε στον αστράγαλο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μόνο ευχάριστα δεν ήταν.

Ο «βασιλιάς» θα χρειαστεί να παραμείνει στα πιτς για αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο χρόνος της απουσίας του από τα παρκέ.

Το πρόβλημα είναι κάτι παραπάνω από μεγάλο για την ομάδα του LA, που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να… χωθεί στη συζήτηση για τα play-in του εφετινού πρωταθλήματος. Οι Λέικερς βρίσκονται στη 12η θέση με ρεκόρ 29-32 και με τον ΛεΜπρόν νοκ άουτ, το έργο τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο «βασιλιάς» ανέβασε στα social media φωτογραφία από τον… πληγωμένο αστράγαλό του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

James miraculously played through the injury that is now expected to require multiple opinions, sources said, and the Lakers are bracing for his absence to be multiple weeks. https://t.co/zuovQ2wVzc

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2023