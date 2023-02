Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, δήλωσε σήμερα ότι οι άνδρες της κατέλαβαν το χωριό Κράσνα Χόρα, που βρίσκεται βόρεια της πόλης Μπάχμουτ στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Το Μπάχμουτ, μια πόλη στην ανατολική Ουκρανία, αποτελεί θέατρο σκληρών μαχών εδώ και μήνες. Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού, ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, δήλωσε χθες Σάββατο ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει το Μπάχμουτ και προσπαθεί να «σταθεροποιήσει» τη γραμμή του μετώπου γύρω του.

Σε ηχητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram σήμερα ο Πριγκόζιν ανέφερε: «Σημερα ο οικισμός Κράσνα Χόρα καταλήφθηκε μετά την επίθεση των στρατευμάτων της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner».

Ο Πριγκόζιν δημοσίευσε επίσης βίντεο το οποίο φαίνεται να δείχνει μαχητές της Wagner μπροστά από την πινακίδα στην είσοδο του Κράσνα Χόρα.

