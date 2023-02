Σε σπάνια δημόσια εμφάνισή της, η Αλίνα Καμπάεβα, η φημολογούμενη ερωμένη του Βλαντίμιρ Πούτιν, πήρε θέση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας πριν λίγες ημέρες σε εκδήλωση του Ομίλου Εθνικών ΜΜΕ, στο ΔΣ του οποίου είναι πρόεδρος από το 2014, η 39χρονη Καμπάεβα αναφέρθηκε στη δύναμη της πληροφορίας στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο στην Ουκρανία.

«Ο λαός μας χρειάζεται αυτή την επιτυχία επειδή οι πληροφορίες σήμερα, στις συνθήκες στις οποίες που ζούμε και μαχόμαστε για την πατρίδα μας είναι σαν πολεμικό όπλο. Είναι τόσο σημαντικές όσο ένα Καλάσνικοφ. Κι οι πολεμικοί ανταποκριτές το γνωρίζουν αυτό. Ας δουλέψουμε», είπε η Καμπάεβα.

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, ήταν μεταξύ εκείνων που ανάρτησαν το βίντεο με την ομιλία της στο Twitter, και στάθηκε στις δηλώσεις της ίσης σημασίας των πληροφοριών με ένα όπλο.

Putin’s alleged lover, Alina Kabaeva, said that Russian media is a weapon of war, equal in importance to Kalashnikov rifle. pic.twitter.com/A5ZNrhN5rf

