Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει ο καταστροφικός και φονικός σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει ήδη ξεπεράσεις τις 2.500 χιλιάδες, και ο αριθμός των τραυματιών να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες. Οι τραγικές εικόνες με τα χαλάσματα από κτίρια που κατέρρευσαν και ανθρώπους που φωνάζουν ονόματα πάνω από τα ερείπια ψάχνοντας του δικούς τους, προκάλεσαν -ευτυχώς- διεθνή κινητοποίηση με πολλές χώρες να στέλνουν ομάδες διάσωσης.

Συγκεκριμένα στην Τουρκία ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.651 και οι τραυματίες ανέρχονται σε 11.119 σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

#BREAKING Death toll from earthquakes in southern Türkiye rises to 1,651, says Health Minister Koca , adding that 11,119 people were injured pic.twitter.com/mPhV9VetfU

Στη Συρία, στις ζώνες που ελέγχονται από τους αντάρτες και τους τζιχαντιστές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 390. Στις επαρχίες που ελέγχονται από το καθεστώς του Δαμασκού, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 538 θύματα.

Δεκάδες χώρες αλλά και οργανισμοί ακόμα και κρατών που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις ετοιμάζονται μπροστά στον ανθρώπινο πόνο να παράσχουν βοήθεια στις δύο χώρες που μαστίζονται από την τεράστια καταστροφή.

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση της αμερικανικής κυβέρνησης στην ανάγκη για παροχή βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας, όπως τόνισε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Οι πρώτες ενέργειες από την πλευρά μας για παροχή βοήθειας στην Τουρκία είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Συρία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών σε όλη τη χώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε όσους επλήγησαν από αυτούς τους σεισμούς τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τους θανάτους και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς στην Τουρκία και στη Συρία.

Η Ελλάδα έστειλε ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα, η οποία έχει φτάσει ήδη στην Τουρκία.

Ακόμα έστειλε ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) αποτελούμενη από 3 διασώστες και 2 γιατρούς, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση απωλειών υγείας λόγω μαζικών ατυχημάτων και καταστροφών,

Επίσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξέφρασε τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή– στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια.

Επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο είχε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Γαλλία θα στείλει τη Δευτέρα 139 διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στην Τουρκία ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Δημοκρατίας, 139 διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας θα αναχωρήσουν αεροπορικώς σήμερα (Δευτέρα) το βράδυ για την Τουρκία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης. Η Γαλλία είναι πλήρως αλληλέγγυα προς την Τουρκία σε αυτές τις τρομερές συνθήκες», έγραψε ο υπουργός στο Twitter.

Οι διασώστες δεν έχουν πρόθεση επί του παρόντος να παρέμβουν στη Συρία, «είναι ένας μηχανισμός για την Τουρκία», διευκρίνισε το περιβάλλον του υπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τριάντα εθελοντές της οργάνωσης Πυροσβέστες διεθνούς έκτακτης ανάγκης θα αναχωρήσουν επίσης για την Τουρκία αύριο, Τρίτη, για να βοηθήσουν τα θύματα του σεισμού, ανακοίνωσε η οργάνωση που εδρεύει στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία.

«Oμάδα έρευνας και διάσωσης (USAR) αποτελούμενη από σχεδόν τριάντα διασώστες, όλων των ειδικοτήτων (οδηγοί σκύλων έρευνας και διάσωσης στα ερείπια, γιατρούς, και αυτούς που επεμβαίνουν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα) συνοδευόμενη από δύο σκύλους, με περισσότερα από 600 κιλά φορτίου, θα περάσει από την Κωνσταντινούπολη για να φτάσει στα Άδανα, μόνο μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο», διευκρίνισε η οργάνωση.

Ορισμένα μέλη της οργάνωσης είχαν «αναπτυχθεί ήδη στην Τουρκία μετά τον σεισμό του 1999 στο Ιζμίτ» (Νικομήδεια) που προκάλεσε το θάνατο 17.000 ανθρώπων, αναφέρουν ακόμη οι Πυροσβέστες Διεθνούς Έκτακτης Ανάγκης, που πιο πρόσφατα επενέβησαν στο Νεπάλ (2015), στον Ισημερινό (2016) και στο νησί Σουλαουέζι, στην Ινδονησία (2018).

Την αποστολή βοήθειας στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, μαζί με την γειτονική Συρία, γνωστοποίησε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

«H Τουρκία δέχθηκε την βοήθεια της ομάδας έρευνας και διάσωσης των πυροσβεστών μας. Σύντομα θα αποσταλούν και άλλες βοήθειες της Πολιτικής Προστασίας. Η χώρα μας ξεχωρίζει πάντα, με την αλληλεγγύη της», έγραψε στο Twitter o Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Η Βρετανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα στείλει ειδικούς έρευνας και διάσωσης καθώς και μια ιατρική ομάδα στην Τουρκία ως βοήθεια μετά το πέρασμα του καταστροφικού σεισμού. Η Βρετανία θα στείλει 76 ειδικούς έρευνας και διάσωσης, τέσσερις σκύλους σωστικής ομάδας και ειδικό εξοπλισμό που θα φθάσουν στην Τουρκία σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε περισσότερη βοήθεια αν χρειαστεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν μετά τον ισχυρό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους νωρίς σήμερα, σημειώνοντας ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια.

«Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, και με αυτούς που τόσο απρόσμενα έχασαν μέλη της οικογένειάς τους», ανέφερε σε μήνυμά του ο Σολτς. «Η Γερμανία είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια και στήριξη στην αντιμετώπιση της καταστροφής».

Αποστολή της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Αρωγής (THW) στην Τουρκία και στη Συρία, προκειμένου να βοηθήσει τους πληγέντες από το φονικό σεισμό, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Σύμφωνα με την υπουργό, η THW μπορεί να εγκαταστήσει άμεσα καταυλισμούς έκτακτης ανάγκης και μονάδες επεξεργασίας νερού.

«Προετοιμάζεται ήδη παράδοση βοήθειας με γεννήτριες ενέργειας έκτακτης ανάγκης, αντίσκηνα και κουβέρτες και, κατόπιν αιτήματός μου, γίνεται ήδη συντονισμός με την τουρκική πολιτική προστασία», δήλωσε η κυρία Φέζερ και διαβεβαίωσε ότι «θα κινητοποιηθεί κάθε πιθανή δυνατότητα βοήθειας».

Επιπλέον, επισήμανε ότι γίνεται ήδη συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους, ενώ έχει ήδη μιλήσει με τον πρέσβη της Τουρκίας στο Βερολίνο, Αχμέτ Μπασάρ Σεν.

Την άμεση κινητοποίηση της ΕΕ με την ανάπτυξη ομάδων έρευνας και διάσωσης δέκα χωρών, από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Ρουμανία για να υποστηρίξουν τους πρώτους ανταποκριτές στο έδαφος στις πληγείσες περιοχές από το φονικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, επισημαίνουν σε κοινή δήλωσή τους ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς.

Το δορυφορικό σύστημα Copernicus της ΕΕ έχει επίσης ενεργοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης.

Η ΕΕ είναι επίσης έτοιμη να υποστηρίξει τους πληγέντες στη Συρία, η οποία έχει επίσης αναφέρει θύματα, μέσω των προγραμμάτων της για ανθρωπιστική βοήθεια.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους και τους γενναίους πρώτους που ανταποκρίνονται εργάζονται για να σώσουν ζωές», καταλήγει η δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ και του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων.

In the wake of the earthquake in #Turkey this morning, we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.

The EU’s Emergency Response Coordination Centre is coordinating the deployment of rescue teams from Europe.

Teams from the #Netherlands & #Romania are already on their way.

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 6, 2023