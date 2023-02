Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην κεντρική Τουρκία (04:17 τοπική ώρα). Έγινε αισθητός ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters.

Ο σεισμός, που χαρακτηρίζεται καταστροφικός, προκάλεσε όπως φαίνεται σε βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τεράστιες υλικές ζημιές.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα, ωστόσο οι ελπίδες να μην θρηνήσουμε ανθρώπους είναι λίγες δεδομένου του μεγέθους, της ώρας που συνέβη και των ισοπεδωμένων κτιρίων.

Οι σειρήνες των ασθενοφόρων και των οχημάτων της πυροσβεστικής και οι φωνές ανθρώπων στα βίντεο είναι ενδεικτικά του χάους που επικρατεί λίγη ώρα μετά το σεισμό. Διεθνή και τοπικά ΜΜΕ μιλούν για επταώροφα κτίρια που κατέρρευσαν και εγκλωβισμένους ανθρώπους στα ερείπια που περιμένουν βοήθεια. Πλάνα που μεταδόθηκαν από το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT εικονίζουν κατοίκους που βγήκαν ανάστατοι έξω, στους χιονισμένους δρόμους.

Numerous people got trapped in the rubbles waiting for help!

The impact of the earthquake is so broad ranging may cities even neighboring countries.#earthquake #Turkey #DepremOldu https://t.co/UwdHBp2196

— Hafza Girdap – Let Your Dreams Lead You! (@HafzaGrdp) February 6, 2023