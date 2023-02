Σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ χτύπησε σήμερα Δευτέρα την κεντρική και νότια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Γκαζιάντεπ, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· στις 03:17 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή (φωτογραφία, επάνω, από το Anadolu).

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL

— BNO News (@BNONews) February 6, 2023