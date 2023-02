Μετά την κατάρριψη του μπαλονιού της Κίνας από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Πεκίνου προχώρησε στην απομάκρυνση του προέδρου της κινεζικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα «Daily Telegraph».

Λίγες ώρες νωρίτερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η κατάρριψη του μπαλονιού το Σάββατο, πάνω από την πυρηνική βάση της Μοντάνα ήταν «προφανώς μία υπερβολική αντίδραση από την πλευρά της Ουάσινγκτον που παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα».

H καρατόμηση του επικεφαλής μετεωρολόγου Zhuang Quotai έρχεται ως συνέπεια της κατάρριψης του κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού πάνω από την πυρηνική βάση της Μοντάνα που, επί επτά ημέρες, έκοβε… βόλτες στον ουρανό των ΗΠΑ.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, διέταξε μαχητικά F-22 να πυροβολήσουν το μπαλόνι την ώρα που υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου τον προειδοποιούσαν να μην το καταρρίψει στην ξηρά, υποστηρίζοντας ότι τα συντρίμμια θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές σε περιουσίες και να διακινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Το αερόστατο χτυπήθηκε από πύραυλο ενός μαχητικού F-22 , λίγο έξω από την περιοχή Myrtle Beach, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή γνωστή ως «Grand Strand», που διαθέτει παραλίες μήκους πολλών χιλιομέτρων και αποτελεί πόλος έλξης για συνταξιούχους και παραθεριστές.

Την Κυριακή το απόγευμα, πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα social media έδειξαν θραύσματα του μπαλονιού να μεταφέρονται στην ξηρά από αξιωματούχους. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ουάσινγκτον, τα συντρίμια θα μεταφερθούν στο Quantico της Βιρτζίνια για ανάλυση γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κίνας.

«Το να επιμένουν οι ΗΠΑ στη χρήση ένοπλης βίας είναι ξεκάθαρα μια υπερβολική αντίδραση που παραβιάζει σοβαρά τη διεθνή νομιμότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Το Πεκίνο απείλησε μάλιστα με αντίποινα επισημαίνοντας ότι «Επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει περαιτέρω μέτρα ως απάντηση». Το κινεζικό καθεστώς εμμένει στην αρχική του ανακοίνωση ότι, το μπαλόνι ήταν απλώς μια συσκευή παρακολούθησης του καιρού, το οποίο εξερράγη εκτός της πορείας του.

Την συντριβή του κατασκοπευτικού μπαλονιού παρακολούθησαν πολλοί τουρίστες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε παραλίες και πάρκινγκ ξενοδοχείων με ορισμένους να ζητωκραυγάζουν μετά την κατάρριψή του, γράφει η εφημερίδα «Daily Mail».

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τους 366.000 κατοίκους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να μην αγγίζουν τα συντρίμμια και να καλούν του ειδικούς αφού τα εντοπίσουν.

«Μέλη του στρατού των ΗΠΑ συντονίζονται για τη ανάσυρση συντριμμιών του μπαλονιού. Ωστόσο, θραύσματα μπορεί να φθάσουν στην ακτογραμμή», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της κομητείας Χόρι σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι, το κινεζικό κατασκοπευτικό αερόστατο εισήλθε στη ζώνη αεράμυνας των ΗΠΑ βόρεια ,των Νήσων «Aleutian Islands», στις 28 Ιανουαρίου και ίπταντο κατά μήκος της Αλάσκας και στη συνέχεια στον καναδικό εναέριο χώρο, βορειοδυτικά της χώρας.

