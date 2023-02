Λίγο πριν κλείσει το 2022, στις ιστορικές εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ, στο νέο Φάληρο εγκαινιάστηκε μια ιδιαίτερου εικαστικού ενδιαφέροντος έκθεση, με τίτλο «This Current Between Us». Την επιμέλεια υπογράφουν ο Πάνος Γιαννικόπουλος και η Γεωργία Λιάπη ενώ τη σύλληψη ιδέας, έρευνας και οργάνωσης η Ελένη Καλαρά.

Ο ιστορικός χώρος που ανοίγει πρώτη φορά για το κοινό

H έκθεση καταλαμβάνει το πρώτο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα τον ΑΗΣ Νέου Φαλήρου. Μέρη του σταθμού ανοίγουν για πρώτη φορά στο κοινό αποκαλύπτοντας αθέατες όψεις του βιομηχανικού συγκροτήματος. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτενές αρχειακό υλικό από το φωτογραφικό και ιστορικό αρχείο της ΔΕΗ το οποίο βρίσκεται σε διάλογο με νέες παραγωγές εικαστικών έργων από διεθνείς καλλιτέχνες: ζωγραφική, γλυπτά, εικαστικές εγκαταστάσεις, βίντεο, ηχητικά έργα και επιτελεστικές δράσεις.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται ποικιλόμορφες δράσεις εκδηλώσεις, συζητήσεις, performances μεταξύ των οποίων και η ομιλία του Αli Kazma, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, στις 18.30 στο Κτήριο Τ.

H ομιλία της Κυριακής 5 Φλεβάρη

Η ομιλία του καλλιτέχνη Ali Kazma (1971, Κωνσταντινούπολη) πραγματοποιείται με αφορμή το έργο του Electric (2017) στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην έκθεση This Current Between Us.

Ο καλλιτέχνης θα συζητήσει με το κοινό για τις βασικές θεματικές της δουλειάς του, και θα παρουσιάσει πρόσφατα και παλαιότερα έργα από την καλλιτεχνική του πορεία. Ο Ali Kazma εργάζεται κυρίως με μέσο την κινούμενη εικόνα θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Διερευνά τις έννοιες της εργασίας, της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής οργάνωσης.

Ο Ali Kazma έχει παρουσιαστεί το έργο του σε σημαντικά μουσεία, ιδρύματα, μπιενάλε και χώρους τέχνης όπως: Jeu de Paume, Παρίσι ˙ Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Ουάσιγκτον D.C ˙ Pera Museum, Κωνσταντινούπολη˙ MAXXI, Ρώμη ˙ ARTER, Κωνσταντινούπολη˙ Μπιενάλε της Βενετίας ˙ Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης ˙ Tokyo Opera City, Τόκιο˙ Istanbul Modern, Κωνσταντινούπολη˙ Μπιενάλε της Αβάνας ˙ San Francisco Art Institute, Σαν Φρανσίσκο ˙ Μπιενάλε Λυών ˙ Μπιενάλε της Αθήνας ˙ Whitechapel, Λονδίνο ˙ New Museum Νέα Υόρκη.

*Η ομιλία και η συζήτηση με το κοινό θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Πληροφορίες έκθεσης

**Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 – Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Κυριακή 16:00 – 20:00

Η έκθεση «This Current Between Us» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του project «Το Άλλο Σώμα», σε συνεργασία της Blow–Up (ΑΜΚΕ), της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), τη ΔΕΗ, και με την υποστήριξη των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ.