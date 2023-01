Συναγερμός έχει σημάνει στο Λος Άντζελες μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς και αναφορές για πολλά θύματα, στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια.

Η επίθεση σημειώθηκε σε χώρο όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι για τον εορτασμό της κινεζικής πρωτοχρονιάς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα τουλάχιστον 10 άτομα έχουν χάσει τη ζωής τους ενώ στους 16 ανέρχονται οι τραυματίες.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει συλληφθεί ο δράστης.

Το Μόντερεϊ Παρκ βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Shooting near Los Angeles – preliminary, ten people were killed, another 16 were injured.

The man opened fire in Monterey Park at the moment when they celebrated the Chinese New Year. At first, the locals mistook the shots for fireworks. pic.twitter.com/gLa6ZgspKT

