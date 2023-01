Έναν άνδρα που έχει βρει καταφύγιο σε ένα λευκό βαν έχουν θέσει σε περιορισμό οι Αρχές του Λος Άντζελες, πιστεύοντας ότι είναι ο δράστης του μακελειού στο Μόντερεϊ Παρκ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του δράστη ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ωστόσο πλάνα από αμερικανικά δίκτυα δείχνουν το βαν να είναι σταθμευμένο σε πάρκινγκ και να έχει περικυκλωθεί από τεθωρακισμένα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση του ενόπλου, έχασαν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι γιόρταζαν την κινεζική Πρωτοχρονιά.

I’m on scene in Torrance where there’s a standoff ongoing – gentle confirmation from the Torrance PD a that this is intact the Monterey Park shooting suspect pic.twitter.com/XHGM9fgXhB

— Kristy Hutchings (she/her) (@krhutchings) January 22, 2023