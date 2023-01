Τουλάχιστον εβδομήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια εβδομάδα εξαιτίας κύματος ψύχους που πλήττει το Αφγανιστάν, χώρα ήδη αντιμέτωπη με πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι de facto αρχές (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, μάνα με το παιδί της περιμένουν για λίγο ψωμί στο πολικό τοπίο).

«Ο πιο ψυχρός των τελευταίων ετών»

Στην Καμπούλ και σ’ επαρχίες της φτωχής χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, οι θερμοκρασίες έπεσαν πολύ κάτω από το μηδέν μετά τη 10η Ιανουαρίου.

Στην κεντρική επαρχία Γκορ αναφέρθηκαν οι χαμηλότερες: –33° Κελσίου το σαββατοκύριακο της 14ης και της 15ης Ιανουαρίου. Στην επαρχία Μπαγκντίς, τα θερμόμετρα έδειξαν –28° Κελσίου.

«Αυτός ο χειμώνας είναι μακράν ο πιο ψυχρός των τελευταίων ετών», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμαντ Νασίμ Μουράντι, επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Αφγανιστάν.

A broken water tube on Kokcha river due to severe cold weather in Fayzabad city – #Badakhshan northeast #Afghanistan 18th January 2023 pic.twitter.com/hrNVKX8GZX — Mutiullah Tayeb (@mtayeb) January 18, 2023

«Αναμένουμε το κύμα ψύχους να συνεχιστεί για ακόμη μια εβδομάδα, ή περισσότερο», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης καταστροφών, τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν αφότου άρχισε το κύμα ψύχους. Χάθηκαν επίσης 70.000 βοοειδή, ζώα με κρίσιμη σημασία για τη χώρα.



Νεκρά ζώα από το πολικό ψύχος (φωτογραφία pajhwok.com)

Στις επαρχίες, άστεγες οικογένειες κουλουριάζονται γύρω από φωτιές, ενώ στη χιονισμένη πρωτεύουσα οι πιο τυχεροί συγκεντρώνονται γύρω από παραδοσιακές σόμπες που καίνε καυσόξυλα ή κάρβουνα.

Εκλεισαν οδικοί άξονες

Σε τομείς στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας σφοδρές χιονοπτώσεις έκλεισαν οδικούς άξονες, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

هېواد کې د شدیدې یخنۍ له امله د مړه شویو کسانو شمېر۷۰ تنو ته ورسېد#طلوع‌نیوز https://t.co/X479LQ3yuG — TOLOnews (@TOLOnews) January 18, 2023

Το κύμα ψύχους προστίθεται στις τεράστιες δυσκολίες που καλείται να ξεπεράσει η χώρα, ήδη αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

Οι μισοί και πλέον από τους 38 εκατ. κατοίκους του Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν οξεία διατροφική ανασφάλεια. Τρία εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να υποστούν υποσιτισμό.

Η αφγανική οικονομία, ήδη σε άσχημη κατάσταση εξαιτίας δεκαετιών πολέμου, βυθίστηκε σε ακόμη πιο βαθιά κρίση καθώς τα δισεκατομμύρια της διεθνούς βοήθειας κόπηκαν αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Η απαγόρευση της εργασίας

Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας από ΜΚΟ εξάλλου τέθηκε υπό αμφισβήτηση μετά την απόφαση των Ταλιμπάν την 24η Δεκεμβρίου να απαγορεύσουν στις γυναίκες να δουλεύουν γι’ αυτές.

More than half of the country’s 38 million people are facing hunger this winter. At least 70 people have died in a wave of freezing temperatures sweeping Afghanistan, officials said Wednesday, as extreme weather compounds a humanitarian crisis in the poverty-stricken nation. pic.twitter.com/jdGve1CFQC — PressTV Extra (@PresstvExtra) January 18, 2023

Μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις διέκοψαν τις δραστηριότητές τους σ’ ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτή την απόφαση, που έχει εφαρμογή σ’ όλα τα πεδία εξαιρουμένου μόνο ενός, αυτού της υγείας.

Ορισμένες ξανάρχισαν τις τελευταίες ημέρες τη δραστηριότητά τους στο συγκεκριμένο πεδίο σε κάποιες επαρχίες, αφού εξασφάλισαν διαβεβαιώσεις των αρχών πως οι εργαζόμενές τους θα μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και ανεμπόδιστα.

Πηγή: ΑΠΕ