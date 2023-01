Ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο αυξήθηκε στους 20, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι σύντομα θα αποστείλει τεθωρακισμένα για να βοηθήσει την Ουκρανία στην άμυνά της.

Έως σήμερα το πρωί, 73 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 14 παιδιά, είχαν διασωθεί από τα συντρίμμια του κτιρίου, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολιτική Άμυνα στο Telegram. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται.

Η επίθεση στο Ντνίπρο ήταν η σοβαρότερη από αυτές που έγιναν χθες. Εκτός από το Ντνίπρο, χτυπήθηκαν η Οδησσός, το Χάρκοβο, το Λβιβ και η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολικοκεντρική Ουκρανία, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram στις 7:25 π.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ανέφερε ότι 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 40 νοσηλεύονται.

The girl that was rescued from the building in Dnipro that was bombed by russians is 23 years old. Russians killed her lover in September. Her parents remain under the ruined building, we don’t know whether they are alive. On top of all she lost her home pic.twitter.com/Km2F7tpYv9

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων αναζητούσαν επιζώντες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Διασώστες δήλωσαν νωρίτερα ότι άκουσαν ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια κάτω από τα χαλάσματα.

❗️Those most important moments of silence when rescuers heard the voice of a woman from under the rubble. There is only deathly silence around.

Ukrainian rescuers work all night, because they know that under tons of concrete there are still people who need to be rescued. pic.twitter.com/A0ZD4qA8SL

